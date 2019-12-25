التمثيل التجاري: برنامج جي إس بي مهم لزيادة حصتنا في السوق الأمريكية

أكد أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجارى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن المنتجات المصرية المستفيدة من برنامج المزايا التفضيلية GSP باتت اكثر قدرة على المنافسة لزيادة حصتها في السوق الأمريكية بعد تخارج كل من الهند وتركيا من ذلك البرنامج، إذ بلغت صادراتهما تحت هذا النظام حوالى 8 مليارات دولار.

أضاف "عنتر" في تصريحات له، أن هناك تعاون بين مصر مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة خاصة التجارية والاستثمارية.

أشار إلي أن مصر بصفتها إلى وجود رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2019، ستعمل علي تحقيق رخاء أفريقيا، بشراكة الدول الكبري، من خلال دعم التجارة و الاستثمار البيني.



اوضح أن نظام الـ "GSP" سيحقق قفزة إضافية للصادرات المصرية. حيث تمثل الصادرات المصرية تحت مظلة الـ "GSP" نحو 75 % من إجمالى الصادرات المصرية للولايات المتحدة لعام 2018، مطالبا مجتمع الأعمال المصرى للإستفادة من هذا النظام التفضيلى والالتزام بآلياته لما لذلك من أثر محتمل لزيادة الصادرات المصرية بشكل مضطرد خلال السنوات القادمة.

