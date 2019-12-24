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أخبار البلد

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:17 م
سد النهضة
سد النهضة
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أكدت وزارة الرى على سعيها قدمًا فى مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كلا من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

وأضافت فى بيان لها أن مصر قدمت صياغة بديله لربط السدين بما يحقق مصلحة الطرفين.

وتجدر الإشارة أنه فى ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذى عُقد فى ٦ نوفمبر تم عقد ثلاث اجتماعات ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع فى ٩-١٠ يناير المقبل لاستكمال مناقشات ومفاوضات سد النهضة .

وكان قد تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاث مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولهم والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب علي نقاط الخلاف.

من جانبه، قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الرى، إن هذا هو الاجتماع الثالث طبقا لمفردات الاجتماع ويتبقى اجتماع رابع ويكون في أديس أبابا وسيعقد يوم 9،10 يناير القادم لاستكمال النقاط العالقة بخصوص النقاشات الفنية لسد النهضة .

وأضاف "السباعي " خلال مداخله هاتفيه مع الاعلامي "سيد علي" في برنامج" حضرة المواطن "المذاع علي قناه "الحدث اليوم": أنه خلال اجتماع أمس تم استكمال كافة الرى وطرحها والحديث عن النقاط العالقة في آلية التنفيذ والمليء في الفترة القادمة.

وأوضح "السباعي" أن المواطن يجب أن يكون مطلع على ما يحدث كما أننا نقوم بإصدار بيان عقب كل اجتماع ويكون بيان توضيحي .
واستكمل "السباعي " أن آخر موعد طبقا للاتفاق السابق سيكون يوم 15 يناير سيسبقه اجتماع بحضور البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وسيعقد في يناير .

وتابع " السباعي" أن بعد الاجتماع الرابع نستقر فيه على بعض النقاط العالقة وسنكون طرحنا كافة الأمور .
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