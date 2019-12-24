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منوعات

الكاميرا من الأمام أم الخلف .. فيديو لشخص على أرجوحة حيرت الملايين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ليثير الحيرة بين الرواد، و هو عبارة عن شخص يتأرجح ولكن اختلف الرواد على زاوية التصوير.

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد اختلف الملايين على الفيديو الذي انتشر على تطبيق تيك توك الذي لا يتعدى ال12 ثانية اختلف هل التصوير من الأمام أم من الخلف.

اعتبر البعض أن زاوية التصوير من الأمام والمبنى خلف الشخص الذي يتأرجح وهو ما تراه للوهلة الأولى ، و لكن بعد ثوان ستجد نفسك أمام فزورة و سترى المبنى من الأمام و زاوية التصوير من الخلف.




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