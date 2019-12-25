مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يشكو توقف معاش تكافل وكرامة.. صور

أستغاث المواطن أحمد حامد محسن ،من ذوى الاحتياجات ، المقيم بمركز الرياض محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع معاش تكافل وكرامة.



وقال فى رسالته : أنه تم توقف معاش التكافل وكرامة برغم من أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، و قدم أوراقه لإعادة المعاش ، ولكن دون رد



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