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بين الناس

مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يشكو توقف معاش تكافل وكرامة.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن أحمد حامد محسن ،من ذوى الاحتياجات ، المقيم بمركز الرياض محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع معاش تكافل وكرامة.

وقال فى رسالته : أنه تم توقف معاش التكافل وكرامة برغم من أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، و قدم أوراقه لإعادة المعاش ، ولكن دون رد

للتواصل مع الشاكى : 01012999598

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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