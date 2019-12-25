براءة عاشور وحرمان خريجى التعليم المفتوح من القيد ورفع المعاش لـ يكون الأعلى في مصر.. تعرف على حصاد نقابة المحامين خلال عام 2019

حصاد المحامين خلال 2019

براءة نقيب المحامين من اتهامه بمنع خريجي التعليم المفتوح من ممارسة المهنة فى يناير

إقرار قانون المحاماة من مجلس النواب فى يوليو

والدعوة للجمعية العمومية فى نوفمبر



براءة نقيب المحامين

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين حينها، استمرار خوضه معركة تحرير جداول النقابة من غير المشتغلين حتى وإن حملوا بطاقات العضوية.





وقال "عاشور"، في كلمة ألقاها بالنادي النهري للمحامين عقب حكم براءته، إن النقابة تخوض معركة شرسة وغير مسبوقة لتحريرها من غير المشتغلين الراغبين في الانتفاع بأرصدة النقابة العلاجية والمعاشات دون العمل بالمهنة.

29 نقابة فرعية تعلن تايدها لقانون المحاماة

البدء فى نقاش تعديلات قانون المحاماة

الموافقة على تعديلات قانون المحاماة

مؤتمر نقابة المحامين السنوي لعام 2019

وفى 25 سبتمبر ٢٠١٩، عقدت نقابة المحامين مؤتمرها السنوي لعام 2019 برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، بمدينة الغردقة في الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة"، وشارك في هذا المؤتمر سبع وثلاثون نقابة فرعية مثلت بـ ٦٦٠٠ مشارك، فضلا عن الضيوف، والصحفيين، والإعلاميين، والموظفين، والسائقين.





واستعرض سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس المؤتمر، إنجازات مجلس نقابة المحامين في الفترة منذ انعقاد المؤتمر الثامن عشر، وبدأت فعاليات اللجان المكونة من خمس لجان، هي: لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، ولجنة الأكاديمية وشروط القيد، ولجنة مدونة السلوك، ولجنة مشروع قانون الإدارات القانونية، ولجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

ضوابط تجديد القيد

وفى 17 أكتوبر من العام الجارى، عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور اجتماعًا لمناقشة ضوابط تجديد القيد بنقابة المحامين.





وقالت النقابة فى بيانها: "بعد الاطلاع على الدستور المصري، وعلى مواد القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 2019 والصادر بشأن تعديلات قانون المحاماة؛ وعلى قرار مجلس النقابة العامة بجلسة 17 /9 /2019؛ تقــرر استبدال القرارات الصادرة بجلسة اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019، بجميع القرارات السابق صدورها سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلًا منها عدد من القواعد وفق القانون الجديد كان أبرزها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتي: وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري".

الدعوة للجمعية العمومية

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور، الدعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، وذلك لاعتماد الميزانيات النقابة عن الثلاثة أعوام الأخيرة وزيادة المعاشات ليكون الأعلى في مصر، وتعيين مراقب مالي للنقابة، وفي الثالث عشر من نوفمبر تم نشر الميزانيات وعرضها على الجمعية العمومية وجعلها متاحة للجميع قبل التصويت عليها.





وكشف سامح عاشور، خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء عمليات الفرز، عن مشاركة 18 ألفا و22 محاميا، بينما كانت الأصوات الصحيحة 17 ألفا و559 محاميا، ووافق 16 ألفا و681 محاميا على زيادة المعاشات، بينما وافق 15 ألفا و303 على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألفا و150 محاميا على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة، واصفا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.

شهدت نقابة المحامين خلال عام 2019 عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها إقرار تعديلات قانون المحاماة، لتقر معها عددا كبيرا من القرارات التى اتخذها مجلس عاشور، والتى كان من ضمنها، منع قيد خريجى التعليم المفتوح، وإقرار شروط التنقية قانونيًا.وفى هذا التقرير، نستعرض أبرز الأحداث التى مرت على نقابة المحامين خلال عام 2019.بداية الأحداث كانت فى منتصف شهر يناير من العام الجارى، حيث قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بزينهم، بقبول استئناف نقيب المحامين سامح عاشور على حبسه سنتين، وبراءته من الاتهامات المسندة إليه، بعد أن كانت محكمة جنح المقطم، قضت بحبسه سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018، لاتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.وأضاف: "نحترم خريجي دبلوم التجارة والزراعة بس يشتغل شغلته، لكن ميجيش يقول أنا عاوز أبقى محامي وهو عنده 40 سنة، دا كده جاي يتعالج في النقابة مش يشتغل".فى التاسع عشر من يونيو 2019، أعلنت 29 نقابة فرعية للمحامين، وقوفها صفا واحدا مع النقابة العامة للمحامين، في شأن المشروع المقدم منها حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون المحاماة التي تترجم المبادئ الدستورية التي هي قوام دولة القانون، والذي تبناه أكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب.وأكد المتضامنون أن التشريعات توجب أن تتضمن هذه التعديلات ما جرت به أحكام الدستور في المادة 198 في شأن مهنة المحاماة، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم لحق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بالضمانات وجميع أوجه الحماية المقررة لهم قانونا.فى الثامن من يوليو لعام 2019، بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادى بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.فى الخامس عشر من يوليو 2019، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 التى كان أبرزها "حرمان طلاب التعليم المفتوح بالقيد بالنقاب، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، مع استحداث مادة أخرى بأن يقوم مجلس النقابة الحالى بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 شهور من إقراراه والعمل به" .