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أخبار العالم

استقالة سفير بسبب فيديو تلبس بالسرقة.. ووسائل إعلام: يعاني من مرض في المخ| شاهد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تقدم سفير المكسييك في الأرجنتين، ريكاردو فاليرو باستقالته بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ارتكابه فعل السرقة.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو الدولية"، تعلل فاليرو بأسباب صحية في استقالته، لكن السبب الحقيقي للاستقالة كان لالتقاط العدسات مقطع فيديو له وهو يسرق سيرة كازانوفا من أشهر مكتبة في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس، بحسب ما ذكرته الحكومة المكسيكية.

واظهرت مشاهد كاميرات المراقبة في يوم 26 أكتوبر، ونشرت في مطلع ديسمبر، السفير وهو يخفي الكتاب بين طيات صحيفة أثناء زيارته مكتبة "إل أتينيو جراند سبلنديد" وهي من أجمل مكتبات العالم وتقع في مسرح قديم.

وأضافت الإذاعة أن حارسا أوقفه ليحاول السفير تبرير موقفه بعرض إيصالات لكن أيا منها لم يكن يتضمن العمل المسروق وهو سيرة المغامر جاكومو كازانوفا الشهير من البندقية التي وضعها الأستاذ الجامعي الفرنسي غي شوسينان-نوغاريه وتباع بسعر 6490 بيزو أرجنتيني (حوالى 10 دولارات).

فيما أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد إن السفير يخضع راهنا "لعلاج عصبي" متمنيا له "الشفاء العاجل".

وذكرت وسائل الإعلام المكسيكية والأرجنتينية أيضا أن فاليرو، 77 عاما، يعاني من ورم في الدماغ يؤثر على تصرفاته.
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