بصورة جريئة.. نادين نجيم تعيد على جمهورها

قررت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، معايدة جمهورها بمناسبة أعياد الميلاد برسالة برسالة خاصة فى ظل الأحداث التى تشهدها لبنان.



ةتحظى نادين نسيب نجيم، بأكثر من 9 مليون متابع على إنستجرام، وعلقت قائلة:"ميلاد مجيد أحبائي ما تنسوا يسوع هو العيد والمحبة هي معنى العيد الحقيقي ... مني بعايدكم وبعايد كل شخص قريب مني أو بعيد كل شخص بحبني أو لاء وكل شخص تعبان مريض أو حزين".



وأضافت نادين نجيم :"غمرة وبوسة لكل طفل فاقد معنى العيد بهل الليلة المجيدة العيد منه هدية العيد منه سفرة عشا ولا شجرة العيد هو يسوع والأمل أنه الأيام الجاية رح تكون احلى طالما يسوع مبارك أعيادنا وبيوتنا وقلوبنا كل عيد وانتوا بخير".



