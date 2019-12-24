كرة الولادة أثناء الحمل.. رسالة دكتوراه جديدة بـ تمريض المنصورة





الرعاية أثناء الحمل هى نوع من الرعاية الصحية تقدم من خلال الأطباء أو المولدات لعلاج ومنع المشاكل الصحية المحتملة طوال فترة الحمل وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز أنماط الحياة الصحية ليستفيد منها كل من الأم والجنين. الولادة الطبيعية هي خروج الجنين من الرحم ،وتتطلب الولادة الطبيعية حدوث انقباضات منتظمة وفعالة تؤدي إلى تمدد واتساع عنق الرحم ، الولادة الطبيعية تنقسم إلى أربع مراحل تساعد فى تقدم الولادة. المرحلة الأولى من الولادة وتسمى مرحلة اتساع عنق الرحم وتبدأ من بداية الألم الحقيقي للولادة وتنتهي بالإتساع الكامل لعنق الرحم حتى يصل اتساعه إلى 10سم. هذه المرحلة تستغرق تقريبا 10-14 ساعة في السيدات البكريات وتستغرق من 6-8 ساعات للولادات المتكررة.



وأضافت الباحثة فى رسالتها ان المرحلة الأولى من الولادة لها أهمية فى الاكتشاف المبكر للتقدم غير الطبيعي فى الولادة، والاكتشاف المبكر لمشاكل الأمهات ، والأجنة ،كما أنها تساعد في الحد من المضاعفات الناجمة عن طول فترة الولادة والتى استغرقت أكثر من الوقت الطبيعي لفترات طويلة للأم مثل: حدوث النزيف بعد الولادة، وتسمم الدم، وتمزق الرحم ،وهناك مضاعفات أيضا تحدث للوليد مثل: حدوث الوفاة، نقص الأكسجين، والعدوى .ممارسة التمارين الرياضية أثناء الحمل تساعد على تقوية عضلات قاع الحوض بنسبة 90٪، وتساعد على انخفاض معدل العمليات القيصرية. تمارين كرة الولادة التي تمارسها الأمهات أثناء الحمل تساعد على تحسين الولادة.كرة الولادة هي كرة ثابتة كبيرة، مصنوعة من البلاستيك اللين ومملوءة بالهواء. هذه الكرة يمكن تفريغ الهواء منها بسهولة أو غسلها، وتتوفر في أقطار مختلفة (35-85 سم) (تدعم حتى 136 كيلو جراما).



واستخدام كرة الولادة تساعد الجنين على ان يكون فى أفضل وضع له داخل الحوض لتعزيز الولادة الطبيعية ومن ثم فإن الأمهات اللاتى استخدمن تمرينات كرة الولادة خلال فترة الحمل ساعدت على قصر المرحلة الأولى من الولادة ، والعمل على تقليل استخدام التخدير، وتقليل معدل حدوث الولادة القيصرية ، وحدوث تحسينات كبيرة في الكفاءة الذاتية و تقليل الألم أثناء الولادة. تمرينات كرة الولادة لها استراتيجية غير دوائية و من ثم فإن استخدام وضع الجلوس على كرة الولادة يساعد على إبقاء الوضع السليم ، وهذا مهم بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة من الحمل. كما انه ايضا يزيد تدفق الدم للرحم والمشيمة والجنين، ويساعد على تخفيف الضغط على العمود الفقرى ، وهو وضع مريح للركبتين والكاحلين، ويساعد على تقليل الضغط على الفخذين.



وأكدت الباحثة انه تم إجراء هذه الدراسة في عيادات رعاية السيدات الحوامل بمركز أمراض النساء والولادة ووحدة استقبال الولادة بمستشفى المنصورة الجامعى .



دعمت نتائج البحث الحالي فرضية البحث الحالية ، باستخدام كرة الولادة خلال المرحلة الأولى من الولادة ، واثبت ظهور نتائج فعالة فى تقدم عملية تسهيل توسيع عنق الرحم وتحسين الانقباضات الرحمية وتعزيزها.



وأضافت ان كرة الولادة أثرت بشكل كبير على حالة الجنين من خلال تسهيل نزول رأس الجنين ، ومنع التمزق الصناعي للغشاء، وزيادة التدفق الطبيعي للسائل الأمنيوسي وبالتالي تحسين الولادة المهبلية الطبيعية.





حصلت الباحثة دعاء مصطفى رمضان شعيشع على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية التمريض جامعة المنصورة, فى موضوع رسالتها والتي بعنوان " تأثير تمارين كرة الولادة أثناء الحمل على تقدم المرحلة الأولى من الولادة".تكونت لجنة الإشراف من الدكتوره ناهد فكري حسن خضر عميد كلية التمريض-جامعة دمياط أستاذ بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد كلية التمريض جامعة المنصورة والدكتورة حنان عوض معوض المشد​ أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد كلية التمريض – جامعة المنصورة.وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة ناهد فكري حسن خضر​ عميد كلية التمريض- جامعة دمياط أستاذ بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد كلية التمريض – جامعة المنصورة، والدكتور محمد محمود زيادة​ أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية - جامعة المنصورة، والدكتورة نعمة عبد الفتاح عبد الجواد​استاذ بقسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة كلية التمريض جامعة حلوان .وتناول موضوع الرسالة أهمية الحفاظ على صحة الأم والجنين طوال فترة الحمل وكيفية العمل على زيادة معدلات الولادة الطبيعية وتقليل معدلات الولادة القيصرية باستخدام تمارين كرة الولادة أثناء فترة الحمل حيث يعتبر الحمل فترة حيوية في حياة السيدة الحامل التي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام.