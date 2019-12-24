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رياضة

الحكم لم يخطئ على الإطلاق.. مختار مختار: راض عن لاعبي الإنتاج الحربي أمام الزمالك

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:01 م
مختار مختار
مختار مختار
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حسام الحارتي
عبر مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عن رضاه التام تجاه لاعبي فريقه أمام نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد السلام ضمن الاسبوع العاشر والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف مختار مختار خلال القاء كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب نهاية المباراة أن لاعبي الإنتاج الحربي استطاعوا تقديم تقديم أداء جيد مشيرا إلى ضياع العديد من الفرص التي كادت ان تنهي المباراة.

وتابع مختار مختار: "الزمالك اتيحت له العديد من الفرص ولاعبو الإنتاج أضاع أيضا".

وواصل: "حكم اللقاء أحمد الغندور والمعاونين له استطاعوا تقديم أداء جيد دون وجود أخطاء".

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأصبح الزمالك في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، والإنتاج الحربي بنفس النقاط في المركز الخامس.
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