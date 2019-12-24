على طريقة بابا نويل.. لاعب الأهلي يحتفل مع زوجته وطفلهم بالكريسماس

احتفل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الاهلي بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" مع أسرته داخل منزله الخاص.





ونشر جيرالدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع زوجته وابنه الصغير مرتدين ملابس بابا نويل وخلفهم شجرة الكريسماس احتفالا بعيد الميلاد.





ويترأس غبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك مساء اليوم "الثلاثاء" قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر بحضور عبدالعزيز الشريف نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.



