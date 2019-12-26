مواطن لـ التضامن: أمنيتي معاش تكافل وكرامة للإنفاق على أولادي وتوفير ثمن العلاج

ناشد المواطن عمر جمعة، البالغ من العمر 35 عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدته للإنفاق على أولاده وتوفير ثمن علاجه.





وقال عمر جمعة، فى رسالته: "كنت زمان بقدر أشتغل، والآن أصبحت عاجزًا ومركب جهازين في رجلي، وشغال في جراج باليومية، والمصاريف زادت عليا، وعندي 3 أطفال في المدارس".





وأضاف عمر جمعة: "أصبحت عاجزًا عن دفع إيجار شقتي، وفى أى وقت معرضون للطرد، وأنا حالى على قدي، وقدّمت على معاش تكافل وكرامة منذ سنة ولا أجد استجابة ومحتاج مساعدة مالية عشان تعليم عيالى ونفسى في معاش يساندنى على المعيشة".





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