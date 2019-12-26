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بين الناس

مواطن لـ التضامن: أمنيتي معاش تكافل وكرامة للإنفاق على أولادي وتوفير ثمن العلاج

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن عمر جمعة، البالغ من العمر 35 عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدته للإنفاق على أولاده وتوفير ثمن علاجه.

وقال عمر جمعة، فى رسالته: "كنت زمان بقدر أشتغل، والآن أصبحت عاجزًا ومركب جهازين في رجلي، وشغال في جراج باليومية، والمصاريف زادت عليا، وعندي 3 أطفال في المدارس".

وأضاف عمر جمعة: "أصبحت عاجزًا عن دفع إيجار شقتي، وفى أى وقت معرضون للطرد، وأنا حالى على قدي، وقدّمت على معاش تكافل وكرامة منذ سنة ولا أجد استجابة ومحتاج مساعدة مالية عشان تعليم عيالى ونفسى في معاش يساندنى على المعيشة".

للتواصل مع الحالة: 01004492507 

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلّها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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