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فن

انطلاق فيلم Spies in Disguise في مصر.. اليوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
ينطلق فيلم التحريك Spies in Disguise فى دور العرض المصرية اليوم الأربعاء بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد.

وتدور الأحداث عندما يقع حدث ويجعل العالم بأسره عُرضة للخطر، يصبح لزامًا على لانس ستيرلينج (ويل سميث)، أفضل جاسوس خارق في العالم، أن يتحد مع مخترع الأدوات والتر (توم هولاند) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الفيلم من بطولة توم هولاند، ويل سميث، جينيفر‎ هيل، وغيرهم، ويعرض فى عدد كبير من دور العرض ومنها، سينما سي سينما (الجونة)، سينما بندر المعادي، سينما نايل سيتي، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما جلاكسى طنطا، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما جراند الغردقة، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما سيتي ستارز، سينما فوكس مول مصر، سينما صن سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما سان ستيفانو مول.

وهو يعد بمثابة ثاني فيلم رسومي للنجم ويل سميث حيث صدر فيلم الرسوم المتحركة الأول Shark Tale منذ 15 عامًا.
انطلاق فيلم Spies in Disguise في مصر.. اليوم
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