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توك شو

أحمد موسى يشكر وزارة الداخلية للاستجابة لطلب مواطنة على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:15 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عمرو ممدوح
قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر على سرعة استجابة المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، لطلب مواطنة استغاثت لاستخراج جوازات سفر لأبناءها من زوج فلسطيني.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه سعيد بسرعة استجابة وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تم حل مشكلة "أم زينة" المواطنة التي شكت من ضيق الحال بها، وعدم قدرتها المالية لانتهاء صلاحية جوازات السفر لابناءها، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت بإنهاء الاجراءات اللازمة، كما قدم أحد المشاهدين مبلغ مالي لإعانتها.

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