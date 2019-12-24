170 دولة تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 بأبوظبي

تشهد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير المقبل مشاركة أبرز الشركات العالمية العاملة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والموردين لتلك المشاريع مبدية اهتماما كبيرا بسوق الشرق الأوسط.





كما تشهد دورة 2020 من القمة، التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشاركة 8 دول بأجنحة وطنية هي هولندا وألمانيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وسويسرا والهند وفرنسا.





وتغطي القمة العالمية لطاقة المستقبل جميع الدول الكبرى المصدرة لتقنيات الطاقة المتجددة والمياه والنفايات والمدن الذكية، في ضوء حضور واسع للعارضين يمتد من أوروبا إلى آسيا وأفريقيا وشبه القارة الهندية، وصولا إلى أمريكا الشمالية.





من ناحية أخرى، تنتج شركة ” لونغي سولار” الصينية، أحد العارضين البارزين في القمة رقاقات الطاقة الشمسية ووحداتها عالية الكفاءة لمشاريع في جميع أنحاء العالم بقدرات إجمالية تبلغ 30 جيجا وات سنويا، أي ما يعادل ربع الطلب العالمي.



