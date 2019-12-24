AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

170 دولة تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 بأبوظبي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:12 م
القمة العالمية لطاقة
القمة العالمية لطاقة المستقبل
Advertisements
محمود نوفل
تشهد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير المقبل مشاركة أبرز الشركات العالمية العاملة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والموردين لتلك المشاريع مبدية اهتماما كبيرا بسوق الشرق الأوسط.

كما تشهد دورة 2020 من القمة، التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشاركة 8 دول بأجنحة وطنية هي هولندا وألمانيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وسويسرا والهند وفرنسا.

وتغطي القمة العالمية لطاقة المستقبل جميع الدول الكبرى المصدرة لتقنيات الطاقة المتجددة والمياه والنفايات والمدن الذكية، في ضوء حضور واسع للعارضين يمتد من أوروبا إلى آسيا وأفريقيا وشبه القارة الهندية، وصولا إلى أمريكا الشمالية.

من ناحية أخرى، تنتج شركة ” لونغي سولار” الصينية، أحد العارضين البارزين في القمة رقاقات الطاقة الشمسية ووحداتها عالية الكفاءة لمشاريع في جميع أنحاء العالم بقدرات إجمالية تبلغ 30 جيجا وات سنويا، أي ما يعادل ربع الطلب العالمي.

وقال مدير التسويق العالمي لدى الشركة يينغ وانغ، إن “الطلب المتزايد بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي على الطاقة الشمسية يتيح فرصا قوية لشركات الطاقة الشمسية لدعم التنمية المستدامة في المنطقة من خلال الابتكار”.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيادة الإنتاج 76%.. مصر تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات الطاقة المتجددة

ترشيحاتنا

رسميا.. البرلمان يقر مد تصالح مخالفات البناء لـ عام بتسهيلات واسعة

أحمد شوبير يعزي لاعب الأهلي في وفاة شقيقته

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويقرر حضور مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

اتحشرت.. طائرة تعلق أسفل جسر بالهند.. فيديو

تعليق محافظ الفيوم على غرق عدد من القرى ونقل المواطنين بالمراكب.. فيديو

أغربها الخضار.. 5 أطعمة احذروا تناولها قبل النوم مباشرة.. تعرفوا عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو