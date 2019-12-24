باسم مرسي: أتمنى التوفيق للزمالك.. ولا أستطيع تقييم نفسي مع الإنتاج

أعرب باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي، عن أمنيته بالتوفيق لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد سوء النتائج بالفترة الأخيرة ، عقب تعادل الفريق أمام ناديه الإنتاج.





وكان الإنتاج الحربي قد تعادل مساء اليوم أمام الزمالك سلبيًا في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.





وقال باسم مرسي في تصريحات إذاعية عبر أثير الشباب والرياضة: "استطعنا تحقيق نقطة من فريق محترم وكبير نادي الزمالك، نسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة".





وأضاف: "لا أستطيع تقييم نفسي، ومنذ فترة أؤدي بشكل جيد مع الإنتاج الحربي ، الزمالك فريق كبير، ولكن لديهم سوء حظ في الوقت الحالي، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبل".





وتابع: "أعمل كل ما بوسعي وشرف لأي شخص اللعب في الزمالك سواء حاليًا أو قبل ذلك ، كنت متواجدا لمدة 4 مواسم وحققت بطولات مع نادي الزمالك".



