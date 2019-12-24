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فن

فى ذكرى ميلاده .. 6 معلومات لا تعرفها عن عبد المنعم إبراهيم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
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أحمد عمر
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم، والذى يعد واحدًا من فرسان الكوميديا فى تاريخ الفن المصرى، وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عنه:

1- من مواليد مدينة بني سويف .

2- حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

3-تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.

4-حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومى الذهبى.

5-رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987.

6-سقط فى جراج منزله أثناء ذهابه الى المسرح لأداء دوره فى مسرحية 5 نجوم.
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