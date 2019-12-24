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منوعات

كاميرات المراقبة تفضح دبلوماسيا أثناء سرقته لكتاب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:49 م
صدى البلد
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مريم صليب
السياسيون والدبلوماسيون أشخاص يسيرون دائما بحذر و كلماتهم موجزة فإن منصبهم في أي دولة حساس جدا يتأثر بردود أفعالهم وطريقتهم في التعبير.

رصدت كاميرات المراقبة فضيحة سيئة السمعة لأحد الدبلوماسيين بالمكسيك أثناء تواجده في إحدى مكتبات الأرجنتين خلال محاولته لسرقة كتاب من المكتبة.

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي وضع الدبلوماسي في موقف محرج للغاية، وتسبب في إحراج المكسيك والاضطرار للاعتذار إلى الأرجنتين.

وأوقفه حراس بعد التقاط الكاميرات واقعة السرقة التي قام بها ، فحاول الدبلوماسي تبرير نفسه بعرض إيصالات لكن أيا منها لم يكن يتضمن العمل المسروق وهو سيرة المغامر جاكومو كازانوفا الشهير.

جدير بالذكر أن السفير المكسيكي في الأرجنتين ريكاردو فاليرو قدم استقالته "لأسباب صحية" بعدما قبض عليه في الجرم وهو يسرق سيرة كازانوفا من أشهر مكتبة في بوينوس أيريس.

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