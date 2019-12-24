محافظ الغربية يفاجئ مستشفى سمنود العام.. ويتفقد الأعمال الجارية بشارع نعمان الأعصر

زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشكل مفاجئ مستشفى سمنود العام للوقوف على مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين وانتظام حضور الأطباء والممرضين في الفترة المسائية.



وتفقد محافظ الغربية أقسام المستشفى والتقى بالمرضى للإستماع إلى متطلباتهم ، مكلفًا مدير المستشفى باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى والتأكد من توافر كافة الأدوية والأمصال ومضادات السموم.



وأصدر المحافظ توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الإحتفالات بأعياد الميلاد وعيد الشرطة ومنع الإجازات والإلتزام الكامل بالحفاظ على نظافة المستشفى واتخاذ إجراءات مكافحة العدوى والعمل على الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الطبية بالمستشفى لضمان الإستفادة منها أكبر فترة ممكنة.



وتابع محافظ الغربية جولته المفاجئة بتفقد الأعمال الجارية من صرف صحي ورصف بشارع نعمان الأعصر بالمحلة ، موجهًا القائمين على العمل بتكثيف العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال بالشارع.



وأكد أن الجولات المفاجئة مستمرة على جميع القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطنين ولمتابعة كافة الأعمال الجارية للانتهاء منها في المواعيد المحددة لها.

