AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدير مدرسة يتعامل بإنسانية مع طلاب تأخروا على الامتحانات بالسعودية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:44 م
إحدي مدارس المملكة
إحدي مدارس المملكة
Advertisements
محمود نوفل
فقد أحد الطلاب السعوديين في المرحلة الابتدائية الأمل بأن يتمكّن، اليوم الثلاثاء، من اللحاق بالاختبار هو وأخته التي تدرس في المرحلة الابتدائية؛ نتيجة تأخر الشخص المكلف بتوصيلهم للمدرسة في ظل سفر الأب والظروف التي تعيشها الأسرة.

إلا أن إنسانية رائد مدرسة ابن حجر العسقلاني، سلطان بن ربيع العبيري، الابتدائية في حي العرجان على طريق المدينة، ونباهة زوجته قائدة مدرسة أروى بنت أُنيس الابتدائية للبنات في ذات الحي؛ أنقذتا الموقف وتمكّن الطالب وشقيقته من اللحاق بالاختبار.

وتفصيلًا: تحدّث "العبيري" عن القصة في حديث لـ"سبق" أثناء تكريمه وزوجته من قبل مدير تعليم تبوك، بقوله: "بعد تفقدي الغياب بداية الاختبار تبيّن لي وجود طالب لم يحضر، وبنفس اللحظة تلقيت اتصالًا من زوجتي، وهي قائدة مدرسة في نفس الحي، تفيد بأن إحدى طالباتها تغيبت عن الاختبار على غير العادة، ومن الممكن أن لا تجد من يُحضرها للمدرسة.

وأضاف: علمت بأن الطالب الغائب لدينا شقيقها، فتوجهت بنفسي لمنزلهما مستعينًا بأحد الجيران الذي دلني على المنزل، وبالفعل وجدت الطالب وشقيقته قد استعدّا للحضور ولم يجدا من يحضرهما للمدرسة، فأحضرتهما معي وأنزلنا الطالبة أولًا في مدرستها ولحقت باختبارها، وكذلك شقيقها الذي أدرك اختباره بصحبتي، وعندما عدت وبصحبتي الطالب شاهدت فرحة زملائي المعلمين بتمكّن ابنهم الطالب من اللحاق بالاختبار قبل خروج الطلاب من لجان الاختبارات.

من جهته ثمّن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، هذا الموقف الإنساني النبيل لقائد وقائدة المدرستين، داعيًا كل المعلمين والمعلمات إلى أن يستشعروا دورهم التربوي والأبوي ومراعاة الجانب الإنساني، وهو أحد الجوانب التي تُميّز رسالة التعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصيات وأعلام لها تاريخ .. عملاق الفكر العربي عباس العقاد بن أسوان ..علامة بارزة في الأدب العربى .. وإقامة مكتبة ومتحف باسمه يضم مقتنياته الشخصية.. صور

تعليم القليوبية ينفي دخول بوكس شرطة مدرسة لضبط طالبة بشبين القناطر

ماذا فعل مدير تعليم منطقة تبوك بالسعودية تجاه قائد مدرسة غير موجود بمكتبه

أولياء الامور يطالبون التعليم بتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس والكشف النفسي على المعلمين

عظماء ومشاهير من بلدنا: عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد ابن أسوان.. خلد مسيرة مشرفة من العطاء في الأدب.. صور

لأول مرة منذ 15 عاماً.. عودة الاختبارات التحريرية لطلاب الابتدائي بالسعودية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويتواجد فى ملعب السلام ويلتقط صورا مع رئيس الإنتاج الحربي.. شاهد

الأهلى هايص على القمة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

ملكة الأنوثة.. نرمين الفقي تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

حبس شادي سرور 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

كيفية المسح على الجورب.. الإفتاء: بخطوتين| فيديو

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا