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منوعات

في السعودية.. النظر للشمس يسبب في فقدان البصر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:40 م
كسوف حلقي
كسوف حلقي
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محمود نوفل
حذَّر أستاذ البيئة علي عدنان عشقي من النظر في كسوف الشمس بعد غد الخميس، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا، أو ما يُعرف بعمى الكسوف.

وتفصيلًا، قال "عشقي" في تصريحات صحفية له : تشهد المملكة العربية السعودية مع شروق الشمس بعد غد الخميس كسوفًا حلقيًّا للشمس، ويظهر جليًّا وواضحًا في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. وسيكون الكسوف فيها جزئيًّا.

وسينتهي هذا الكسوف الحلقي في شمال المحيط الهادي، أي سيمرُّ على جنوب الهند والأرخبيل الإندونيسي.

وأضاف: أحذِّر الصغار قبل الكبار كل الحذر من النظر إلى الكسوف بالعين المجردة دون وجود وسيلة حماية، كفلاتر زجاجية ملونة أو قطعة زجاج سميكة ذات لون غامق. وليس هناك سبب قهري لخروج الأطفال؛ فالبيت جُنَّة للأطفال.

وتابع: الحذر ثم الحذر من أن تنظر بعينيك المجردتَين للشمس أثناء كسوفها؛ فالنظر إلى الشمس دون حماية مناسبة، مثل استخدام الفلاتر الملونة أو الزجاج السميك الملون، قد يسبب ما يعرف بعمى الكسوف، أو حرق شبكة العين، أو يسبب تشويهًا وتلفًا وتدميرًا لخلايا شبكية العين، وقد يتسبب أيضًا في ازدواج الرؤية وضعف البصر، أو قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا".
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