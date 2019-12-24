أحمد منير: حملة لحماية الفقراء من برد الشتاء في القرى الأكثر فقرا بالدقهلية

نظمت جمعية نوران الخيرية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية حملة بعنوان (حماية الفقراء من برد الشتاء للقرى الأكثر فقرا).





حيث أعلن أحمد الألفي رئيس جمعية نوران الخيرية وعضو أمانة رجال الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن الجمعية تواصل حملاتها الخيرية توافقا لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والمتمثلة في الجمعيات الخيرية .





وأضاف الألفي أن الجمعية أخذت علي عاتقها الاهتمام بالقرى الأكثر فقرا، والمساهمة في تقليل العبء علي المواطنين محدودي الدخل، واليوم تم توزيع 2000 لحاف علي مواطني قرى مركز ومدينة ميت غمر، وعلى مرضى السرطان والكلى بمدينة ميت غمر .





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة ومحمد المرشدى عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالدقهلية واحمد الألفى رئيس جمعية نوران الخيرية وعضو أمانه رجال الأعمال بالحزب.





ومن جانبه أكد احمد الألفى أن ذلك يأتى ضمن حملة بعنوان "حماية الفقراء من برد الشتاء للقرى الأكثر فقرا" مضيفا أن الجمعية تواصل حملاتها الخيرية توافقا لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والمتمثلة في الجمعيات الخيرية.



