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محافظات

أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:50 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مساء اليوم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد.

وزار كنيستي نيقولاس وسانت أوجيني .

وأكد المحافظ، خلال جولته التي رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد علي ان تلك الأعياد فرصة لتجديد اواصر الود والمحبة بين جميع أبناء مصر الذين يشاركون بعضهم البعض في جميع المناسبات والاحتفالات .
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وأضاف بأن أبناء مصر نسيج واحد، بفضل تلاحمهم وتكاتفهم، مشيدا بصلابة هذا النسيج .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه بتلاحم وتكاتف أبناء مصر خلف قيادتهم السياسية تشهد مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة لم تشهدها طوال تاريخها، وان بورسعيد تحظى بالنصيب الأكبر من المشروعات التنموية والتي أصبحت من خلالها قاطرة التنمية لمصر كلها.
أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد
أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد
أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد
أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد
أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد
أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد
أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد
أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد
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