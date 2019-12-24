أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

صاحب أفضل فوتوسيشن فرعوني عقب تكريمه من الرئيس السيسي: سعادة لا توصف



وأضاف بأن أبناء مصر نسيج واحد، بفضل تلاحمهم وتكاتفهم، مشيدا بصلابة هذا النسيج .



وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه بتلاحم وتكاتف أبناء مصر خلف قيادتهم السياسية تشهد مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة لم تشهدها طوال تاريخها، وان بورسعيد تحظى بالنصيب الأكبر من المشروعات التنموية والتي أصبحت من خلالها قاطرة التنمية لمصر كلها.



قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مساء اليوم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد.وزار كنيستي نيقولاس وسانت أوجيني .وأكد المحافظ، خلال جولته التي رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد علي ان تلك الأعياد فرصة لتجديد اواصر الود والمحبة بين جميع أبناء مصر الذين يشاركون بعضهم البعض في جميع المناسبات والاحتفالات .اقرأ أيضا: