حماية المستهلك يعتزم فتح فروع جديدة بـ 6 محافظات.. قريباً

أعلن الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استهداف الجهاز تدشين فروع له بـ6 محافظات تشمل مدن "القاهرة، الجيزة، مطروح، دمياط، شمال سيناء، الغربية"، خلال الفترة القادمة، لدعم حقوق المستهلكين.





قال " عبد المعطي" في تصريحات له، إن الجهاز يغطي كل محافظات الجمهورية، إذ تمت زيادة فروعه لتشمل مناطق الصعيد ومدن القناة وسيناء والوجه البحري.





أضاف "عبد المعطي" أن الجهاز خلال الـ10 شهور الأخيرة نجح في 37.53 ألف شكوي مقدمة من المواطنين علي مستوي الجمهورية شملت السلع المعمرة و أجهزة الهواتف المحمولة والتكييفات و الوحدات السكنية وغيرها.





قال " عبد المعطي" إن الجهاز نجح في حل 26.1 ألف شكوى من السلع المعمرة من إجمالي 30.9 ألف شكوي مقدمة، و 823 شكوي بقطاع الإسكان و 718 شكوي بالأثاث المنزلي.



