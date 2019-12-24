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رياضة

الجارحي: الفوز على الزمالك دفعة نحو الفوز بدوري السوبر للسلة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك اليوم، الثلاثاء، بنتيجة 82-68 يمثل دفعة في مشوار المنافسة على لقب دوري السوبر للمحترفين.

وقال الجارحي إن المباراة كانت قوية ومميزة من جانب الطرفين.

وأشاد بحالة التركيز التي ظهر بها لاعبو الأهلي، والتي ساعدت في تفوقهم بشكل مستمر خلال فترات اللقاء.

وأضاف أن مشوار البطولة ما زال طويلًا، وأن الجهاز الفني قرر غلق ملف المباراة والبدء في التركيز في المباريات المقبلة، التي لا تقل في أهميتها عن لقاء الزمالك.
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