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رياضة

اخبار الأهلي.. تقرير طبي لـ فايلر عن حالة المصابين.. والأحمر يهزم الزمالك في قمة سوبر السلة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:38 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

على طريقة بابا نويل.. لاعب الأهلي يحتفل مع زوجته وطفلهم بالكريسماس


احتفل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الاهلي بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" مع أسرته داخل منزله الخاص.


الأهلي يفوز على الزمالك 82 - 68 في قمة سوبر السلة ..فيديو


أنهى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراته أمام غريمه الزمالك متفوقا بنتيجة 82-68 في قمة دوري السوبر المصري للمحترفين لكرة السلة والمقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع الأهلي في الجزيرة ضمن مباريات الجولة الثانية من أحداث البطولة.

عماد متعب يكشف عن رأيه في فايلر وترتيب الزمالك في الدوري هذا الموسم


أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، المحلل الكروي على قناة "أون سبورت" الحالي، أن الزمالك مازال موجودًا ضمن المنافسة على الدوري بقوة، على الرغم من سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها في الفترة الأخيرة.


الأهلي يعزى نجمه محمود متولى فى وفاة شقيقته



نعى النادي الأهلي، شقيقة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود متولى، بعد وفاتها اليوم، الثلاثاء.


تقرير طبي لـ فايلر عن حالة المصابين بـ الأهلي


يتسلم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا طبيا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات في الفترة الأخيرة للإصابة.

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