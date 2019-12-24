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رياضة

أبوالنصر: فريق سلة الأهلي يسير بشكل قوي في دوري السوبر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:38 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد أبوالنصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بنتيجة ٦٨-٨٢ مجرد خطوة في سلسلة من الخطوات المهمة والصعبة ببطولة دوري السوبر للمحترفين.

وقال أبوالنصر إن نسخة الموسم الجاري من دوري السوبر تتميز بوجود أندية قوية وتمتلك عناصر مميزة، وهو ما يجعل المنافسة في غاية القوة والشراسة.

وأضاف أن الفريق يسير بشكل قوي في البطولة، التي تمثل الهدف الأول للاعبين والجهاز الفني.

وأوضح أنه يتمني يكون التوفيق حليف الفريق في حصد اللقب.
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