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فن

عرض نأسف لأنك لم تجدنا فى سينما عقيل بدبي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:50 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تعرض سينما عقيل، في دبي، فيلم "نأسف لأنك لم تجدنا"، والذي نافس هذا العام على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولى، ويعرض الفيلم أيام 24 و27 و28 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن إفتتح بانوراما الفيلم الأوروبى بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى.

ويظهر البطل ريكي وعائلته الذين يعانون من الديون منذ الانهيار المالي في عام 2008، مع ظهور فرصة لاستعادة بعض الاستقلال إذ يتنقل “ريكي” من وظيفة لأخرى، بينما تستقر "آبي" في عملها الذي تحبه كراعية لكبار السن.

وتسعى الأحداث لإظهار محاولات بقاء الأسرة متماسكة حتى عندما يتم تشتيتها في اتجاهات مختلفة بسبب ظروف المعيشة الصعبة، فينهار كل شيء.

وتلقي قصة "نأسف لأنك لم تجدنا"، الضوء على الفرد ومعاناته، في مواجهة عالم قاسي تفرم تروسه الجميع دون رحمة، في عالم رأسمالي مرعب.

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