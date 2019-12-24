سيدات يد الأهلي يخسر أمام الشمس في بطولة المنطقة

خسر فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، أمام فريق الشمس اليوم، بنتيجة 29-26، في نهائي منافسات بطولة منطقة القاهرة.



وأقيمت المباراة على الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وأنهى الشمس الشوط الأول لمصلحته 14-11، وسط محاولات من لاعبات الأهلي ﻹدراك التعادل والفوز.



وفي الشوط الثاني لم يفقد الأهلي الأمل، وحاول الفريق أن يعود للقاء، إلا أن المباراة انتهت بنتيجة 29-26 للشمس.



ويستعد الأهلي لمواجهة الطيران يوم السبت القادم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



