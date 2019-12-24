أيمن يونس: الزمالك يحتاج تغييرا إداريا.. ومن حق لاعبي الإنتاج الحزن على عدم الفوز

طالب أيمن يونس لاعب الزمالك الأسبق، بإجراء تغيير في الجهاز الإداري للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد سوء النتائج في المباريات الماضية.



وتعادل الإنتاج الحربي مساء اليوم أمام الزمالك سلبيًا في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.



وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "من حق لاعبي الإنتاج أن يحزنوا بسبب ضياع الفوز على الزمالك، الزمالك يحتاج لتغيير كامل في أشياء كثيرة، الزمالك يحتاج تغييرا إداريا في مسألة تجهيز وإعداد اللاعبين".



وأتم: "مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي مليئة بعلامات استفهام على لاعبي الزمالك".



يذكر أن أمير مرتضى منصور يتولى منصب المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك.