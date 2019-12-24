اخبار الزمالك.. استمرار النزيف ومنصور يتحدى اتحاد الكرة.. وإصابة سامي الشيشيني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التواجد داخل استاد السلام قبل انطلاق مواجهة نادي الزمالك ومنافسة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز .تعرض سامى الشيشينى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للإصابة فى الرقبة، وكانت سببا في ابتعاده عن التواجد فى إحماء فريق الزمالك فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام.يواجه الزمالك منافسه الانتاج الحربي في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مخالفة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرار لجنة الانضباط سيكون له عواقب وخيمة.رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحميل فريقه مسئولية استمرار النتائج السلبية في الدوري، مشيرًا إلى أن "السحر" سبب فقدان النقاط.انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.