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رياضة

اخبار الزمالك.. استمرار النزيف ومنصور يتحدى اتحاد الكرة.. وإصابة سامي الشيشيني

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:49 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويتواجد فى ملعب السلام ويلتقط صورا مع رئيس الإنتاج الحربي.. شاهد


حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التواجد داخل استاد السلام قبل انطلاق مواجهة نادي الزمالك ومنافسة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز .

إصابة سامي الشيشيني تبعده عن إحماء الزمالك أمام الإنتاج وتحرمه من السفر إلى زامبيا


تعرض سامى الشيشينى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للإصابة فى الرقبة، وكانت سببا في ابتعاده عن التواجد فى إحماء فريق الزمالك فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام.


خرج مصابا.. حازم إمام يغادر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري


يواجه الزمالك منافسه الانتاج الحربي في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك


أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مخالفة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرار لجنة الانضباط سيكون له عواقب وخيمة.

مرتضى منصور: شبكة المنافسين مقفولة بالسحر.. وعبد الحفيظ وعباس والعتال جلبوا السحرة


رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحميل فريقه مسئولية استمرار النتائج السلبية في الدوري، مشيرًا إلى أن "السحر" سبب فقدان النقاط.

الزمالك ينزف النقاط.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإنتاج الحربي.. والأبيض يواصل التعثر


انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
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