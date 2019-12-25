إجراءات أمنية بالسويس لتأمين قداس ميلاد الكاثوليك

شددت قوات الامن فى السويس ، الاجراءات الامنية امام كنائس الكاثوليك، الذين يحتفلون بقداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم .



أغلقت قوات الامن كل الطرق المؤدية للكنائس الكاثوليكية، مع انتشار عناصر الشرطة فى الشوارع المحيطة بها، لرصد أى تحركات لعناصر خطرة قد تنوى القيام بأعمال تخريب، مع نشر الكلاب البوليسية فى المناطق المحيطة للكشف عن المفرقعات وتمشيط الكنائس قبل إقامة القداس، ورفع كل السيارت المركونة قرب الكنائس التى ستشهد إقامة قداس عيد الميلاد.



فيما قام اللواء رجب عبد العال ، مدير أمن السويس ، وعدد من القيادات الامنية بجولة على كنسيتى الراعى الصالح وكنسية الآباء الفرنسيسكان والتى ستقام بها اليوم قداس عيد الميلاد للاقباط الكاثوليك لتأكد من ياقظة عناصر التامين المكلفة بالتأمين.