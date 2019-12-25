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اقتصاد

النقل البحري والبري: تنوع في قطاعات الشركات التابعة و أرباح تقترب من المليار جنيه سنويا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:04 ص
لوجيستيات
لوجيستيات
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علياء فوزي

أكد نبيل دويدار، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته وكياناتها التابعة تعد متنوعة في قطاعات النقل واللوجيستيات من بينها ما يعمل في النقل البحري والبري والتجارة الخارجية وأخرى في التخزين ونقل البضائع والتوريدات الملاحية والبحرية، وشركات أخرى تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع وغيرها.

وذكر في تصريحات له، إن هناك مجموعة من الشركات التابعة بعد اجراءات التطوير الشامل وصلت لأرباح بقيمة وصلت لمليار جنيه سنويا.

أوضح أن " القابضة للنقل البحري والبري" قامت باعادة هيكلة الشركات المتعثرة التابعة لها والتدريب ونقل خبرات النماذج الناجحة و الإدارة بالفكر الحديث لتطوير أداءها.

أضاف أن مبادرة مشروع "جسور" لتنفذ من خلال تلك الشركات المبادرة التي أطلقها وزير قطاع الأعمال لتفعيل التجارة الخارجية مع أفريقيا والتي انطلقت في 21 أكتوبر الماضي.
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