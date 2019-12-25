منير حنا: نحتفل بعيد الميلاد وإجراءات أمنية لحماية الكنائس.. فيديو

قال المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، إننا نحتفل بعيد الميلاد المجيد، مضيفا:" ممثلي الأزهر ودار الإفتاء وقيادات الدولة يشاركوننا في هذا الاحتفال".
وأضاف منير حنا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك تشديد أمني لحماية الكنائس كي يحتفل الأقباط بعيد الميلاد".
وتابع منير حنا:" علينا أن نتعاون ويكون بيننا سلام ومحبة، ونحن نصلي من أجل الشعوب التي تعاني مثل سوريا وفلسطين والعراق وليبيا".
واكمل منير حنا:" نحتفل بعيد الميلاد في الكنائس الأسقفية، ونتمنى أن يكون عام 2020 مبارك علينا وعلى مصر وأن نشهد نمو في كافة القطاعات الاقتصادية".
وأضاف منير حنا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك تشديد أمني لحماية الكنائس كي يحتفل الأقباط بعيد الميلاد".
وتابع منير حنا:" علينا أن نتعاون ويكون بيننا سلام ومحبة، ونحن نصلي من أجل الشعوب التي تعاني مثل سوريا وفلسطين والعراق وليبيا".
واكمل منير حنا:" نحتفل بعيد الميلاد في الكنائس الأسقفية، ونتمنى أن يكون عام 2020 مبارك علينا وعلى مصر وأن نشهد نمو في كافة القطاعات الاقتصادية".