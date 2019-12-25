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منير حنا: نحتفل بعيد الميلاد وإجراءات أمنية لحماية الكنائس.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:03 ص
منير حنا رئيس أساقفة
منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية
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هاني حسين
قال المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، إننا نحتفل بعيد الميلاد المجيد، مضيفا:" ممثلي الأزهر ودار الإفتاء وقيادات الدولة يشاركوننا في هذا الاحتفال".

وأضاف منير حنا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك تشديد أمني لحماية الكنائس كي يحتفل الأقباط بعيد الميلاد".

وتابع منير حنا:" علينا أن نتعاون ويكون بيننا سلام ومحبة، ونحن نصلي من أجل الشعوب التي تعاني مثل سوريا وفلسطين والعراق وليبيا".

واكمل منير حنا:" نحتفل بعيد الميلاد في الكنائس الأسقفية، ونتمنى أن يكون عام 2020 مبارك علينا وعلى مصر وأن نشهد نمو في كافة القطاعات الاقتصادية".
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