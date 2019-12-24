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رياضة

شديد قناوي يطالب بالانضمام للمنتخب الوطني لهذا السبب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:31 م
أحمد شديد قناوي
أحمد شديد قناوي
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حسام الحارتي
أكد أحمد شديد قناوي، لاعب الفريق الأول لكرة بنادي الإنتاج الحربي، أنه كان يأمل في تحقيق الفوز علي نادي الزمالك والحصول على ثلاث نقاط.

وقال خلال لقائه بفضائية "أون سبورت"، "السنة الرابعة مع الإنتاج الحربي، ولمدة 3 سنوات متتالية لم أخرج من الملعب، صنعت 30 هدفًا وأحرزت 5 أهداف على مدار 3 سنوات".

وواصل: "أتمنى أن يتم النظر إلي من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر لا ينقصني شيء في الفترة الحالية، أتمنى أن أنضم حتى لمجرد رؤيتي مثل اللاعب الصغير والناشئ، وإذا ظهرت بمستوى سيئ لا أستمر مع المنتخب".

وتابع "بلغت من العمر 33 عاما والأداء ليس له علاقة بالسن، جسمي وأدائي في الملعب لا يدل أن عمري 33 عامًا، هذا مجرد رقم وأساعد نفسي على ذلك بمجهودي، مستواي ثابت لا يهبط وهذا كلام مختار مختار".
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