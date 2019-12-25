نائب سمالوط: فتح مكتب توثيق للشهر العقاري ثاني.. قريبا

وافقت وزارة العدل 9/12/2019‪ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال المنيا، بشأن فتح مكتب توثيق الشهر العقاري "ثاني" في مركز سمالوط .



وقال أبو طالب في بيان له، ان مركز سمالوط ينقسم إلي مركزين سمالوط شرق وغرب، وتم الموافقة على المقترح اسوة بمركز ملوي ومركز المنيا، مشيرا إلى ان عدد سكان مركز سمالوط يتعدي المليون وربع نسمه.



واضاف أنه يوجد مكان بمجمع المصالح الحكومية والمذمع الانتهاء منه قريبا، وسيتم تسليمه نصف تشطيب ويمكن شراء مساحة منه بسعر 6100 جنية للمتر وهو سعر التكلفة وهى فرصه فريده ويساعد على سرعة فتح المقر الجديد.



وأشار النائب الي انه ، يوجد أكثر من 30 ألف معاملة في العام في مكتب شهر العقاري بسمالوط ، ويعتبر تضخم عال جدا علي مكتب واحد وزحام امام الموظفين والمتعاملين مع الشهر العقارى رغم دقه وخطوره المتعاملين مع الشهر العقارى.