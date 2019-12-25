AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب سمالوط: فتح مكتب توثيق للشهر العقاري ثاني.. قريبا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
وافقت وزارة العدل 9/12/2019‪ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال المنيا، بشأن فتح مكتب توثيق الشهر العقاري "ثاني" في مركز سمالوط .

وقال أبو طالب في بيان له، ان مركز سمالوط ينقسم إلي مركزين سمالوط شرق وغرب، وتم الموافقة على المقترح اسوة بمركز ملوي ومركز المنيا، مشيرا إلى ان عدد سكان مركز سمالوط يتعدي المليون وربع نسمه.

واضاف أنه يوجد مكان بمجمع المصالح الحكومية والمذمع الانتهاء منه قريبا، وسيتم تسليمه نصف تشطيب ويمكن شراء مساحة منه بسعر 6100 جنية للمتر وهو سعر التكلفة وهى فرصه فريده ويساعد على سرعة فتح المقر الجديد.

وأشار النائب الي انه ، يوجد أكثر من 30 ألف معاملة في العام في مكتب شهر العقاري بسمالوط ، ويعتبر تضخم عال جدا علي مكتب واحد وزحام امام الموظفين والمتعاملين مع الشهر العقارى رغم دقه وخطوره المتعاملين مع الشهر العقارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. وزارة العدل تعلن افتتاح 12 مكتب شهر عقاري

برلمانى يقترح إنشاء مكاتب شهر عقارى تتبع القطاع الخاص فى المحافظات

العدل توافق على مقترح فتح مكتب توثيق للشهر العقاري ثان بمركز سمالوط

"العدل" تفتتح غدا مكتبا جديدا للشهر العقاري بالرحاب

نائب المنيا: فتح مكتب توثيق للشهر العقاري آخر بسمالوط.. قريباً

وزارة العدل تفتتح ٤ مكاتب شهر عقاري مميكنة بالفيوم وقنا والدقهلية.. صور

ترشيحاتنا

بوتين واتفاق أردوغان - السراج.. روسيا تعاقب تركيا.. ومواجهة مرتقبة في شرق المتوسط

آخر إجازة في حياتهم | مصرع أسرة بريطانية في منتجع شهير بإسبانيا.. صور

هل رسم التاتو على الجسم حرام ؟ الإفتاء تجيب

فى ذكرى ميلاده .. 6 معلومات لا تعرفها عن عبد المنعم إبراهيم

شيرين رضا تتحدث عن عمرو دياب .. ماذا قالت؟

طقس سيئ.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وغرق طريق الكورنيش ..صور

AdvertisementS

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

الأهلي يفوز على الزمالك 82 - 68 في قمة سوبر السلة ..فيديو

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

السلطات الليبية تلقي القبض على 3 مصريين.. تعرف على السبب

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

مشروع قانون جديد.. نقابة أصحاب المعاشات: صرف العلاوات الخمس في هذه الحالة.. فيديو

رغم قرار إيقافه .. مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي