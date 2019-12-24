أهم الأخبار.. حبس شادي سرور.. مرتضى منصور يعلق على تعادل الزمالك.. مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :
حبس شادي سرور 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت النيابة العامة حبس اليوتيوبر " شادي سرور " 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 448 حضر أمن دولة عليا.. ووجهت النيابة لشادى سرور عدة اتهامات علي خلفية القضية رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠١٩ اهمها مشاركة جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر اخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
مرتضى منصور: شبكة المنافسين مقفولة بالسحر.. وعبد الحفيظ وعباس والعتال جلبوا السحرة
رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحميل فريقه مسئولية استمرار النتائج السلبية في الدوري، مشيرًا إلى أن "السحر" سبب فقدان النقاط.
اعتدى على معزة حتى الموت .. المتهمون بتعذيب كلب المطرية يعترفون بالجريمة
أدلى المتهمون في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.
هنعملها فورًا.. السيسي يستجيب لطلب طفل ويقرر مادة جديدة بالمدارس والجامعات.. فيديو
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ طلبات مهند عماد، طفل من ذوى القدرات الخاصة، والذى قال إن هناك مجموعة من ذوي القدرات الخاصة تعاني من بعض الأشخاص الذين يوجهون لهم إساءة.
الرئيس السيسي يطالب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بمكافحة ظاهرة التنمر.. فيديو
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".
مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين
أكدت وزارة الرى على سعيها قدمًا فى مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
الزمالك ينزف النقاط.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإنتاج الحربي.. والأبيض يواصل التعثر
انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
الخميس القادم.. العالم سيشهد أخطر كسوف بالأرض
ينتهي هذا العام بظاهرة نادرة الحدوث، حيث ستشهد السماء كسوفا هو الأخطر في عام 2019.. وبحسب صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، سيظهر كسوف حلقة النار كما يطلق عليه في 26 ديسمبر الحالي ، حيث حذرت ناسا المتبعين لهذا الحدث من توخي الحذر عند مشاهدته.
لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟
تعادل الزمالك والانتاج الحربي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
واقفة على دماغها.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها
حبس شادي سرور 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت النيابة العامة حبس اليوتيوبر " شادي سرور " 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 448 حضر أمن دولة عليا.. ووجهت النيابة لشادى سرور عدة اتهامات علي خلفية القضية رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠١٩ اهمها مشاركة جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر اخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
مرتضى منصور: شبكة المنافسين مقفولة بالسحر.. وعبد الحفيظ وعباس والعتال جلبوا السحرة
رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحميل فريقه مسئولية استمرار النتائج السلبية في الدوري، مشيرًا إلى أن "السحر" سبب فقدان النقاط.
اعتدى على معزة حتى الموت .. المتهمون بتعذيب كلب المطرية يعترفون بالجريمة
أدلى المتهمون في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.
هنعملها فورًا.. السيسي يستجيب لطلب طفل ويقرر مادة جديدة بالمدارس والجامعات.. فيديو
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ طلبات مهند عماد، طفل من ذوى القدرات الخاصة، والذى قال إن هناك مجموعة من ذوي القدرات الخاصة تعاني من بعض الأشخاص الذين يوجهون لهم إساءة.
الرئيس السيسي يطالب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بمكافحة ظاهرة التنمر.. فيديو
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".
مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين
أكدت وزارة الرى على سعيها قدمًا فى مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
الزمالك ينزف النقاط.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإنتاج الحربي.. والأبيض يواصل التعثر
انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
الخميس القادم.. العالم سيشهد أخطر كسوف بالأرض
ينتهي هذا العام بظاهرة نادرة الحدوث، حيث ستشهد السماء كسوفا هو الأخطر في عام 2019.. وبحسب صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، سيظهر كسوف حلقة النار كما يطلق عليه في 26 ديسمبر الحالي ، حيث حذرت ناسا المتبعين لهذا الحدث من توخي الحذر عند مشاهدته.
لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟
تعادل الزمالك والانتاج الحربي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
واقفة على دماغها.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها