أهم الأخبار.. حبس شادي سرور.. مرتضى منصور يعلق على تعادل الزمالك.. مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

حبس شادي سرور 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة





مرتضى منصور: شبكة المنافسين مقفولة بالسحر.. وعبد الحفيظ وعباس والعتال جلبوا السحرة

قررت النيابة العامة حبس اليوتيوبر " شادي سرور " 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 448 حضر أمن دولة عليا.. ووجهت النيابة لشادى سرور عدة اتهامات علي خلفية القضية رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠١٩ اهمها مشاركة جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر اخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.





الزمالك ينزف النقاط.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإنتاج الحربي.. والأبيض يواصل التعثر

أكدت وزارة الرى على سعيها قدمًا فى مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.





لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

ينتهي هذا العام بظاهرة نادرة الحدوث، حيث ستشهد السماء كسوفا هو الأخطر في عام 2019.. وبحسب صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، سيظهر كسوف حلقة النار كما يطلق عليه في 26 ديسمبر الحالي ، حيث حذرت ناسا المتبعين لهذا الحدث من توخي الحذر عند مشاهدته.



حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها وهي تمارس الرياضة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :