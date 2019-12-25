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فن

هبة داغر: شخصية مريم بـ"الانسة فرح" مركبة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

تشارك الفنانة اللبنانية هبة داغر بطولة المسلسل الدرامي "الانسة فرح"، وتجسد هبة شخصية "مريم" الشخصية المركبة التى تحاول من خلال احداث المسلسل خداع الجميع بملامحها الملائكية وطريقة أسلوبها، ليتفاجئ ابطال العمل بإفعال مريم المتناقضة معهم.

"الانسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة داغر، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى، والعمل ماخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” والذي عرض عام 2014 خلال 5 أجزاء ودارت أحدثه بإطار الكوميديا الرومانسية.

وفى سياق متصل تخوص داغر بطولة تجربة درامية جديدة مع الفنان السوري سامر المصري، والمسلسل من المقرر عرضة مطلع العام الجديد، وتتكتم تفاصيلها لحين عرضه على القنوات الفضائية.
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