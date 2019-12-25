خطر على الصحة .. برلمانية: مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنوياً

أعلنت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، عن تقدّمها بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.





جاء ذلك تعليقًا على تصريحات وزيرة البيئة، التى أعلنت فيها أنه سيتم منع استخدام الأكياس البلاستيك خلال 3 أشهر.





وطالبت حسونة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة التحرك في تنفيذ طلبها، خاصة أن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة باهظة، وتمثل أزمة بيئية، بجانب الخسائر التي تمثلها من الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج.





وأكدت النائبة أن حرق الأكياس البلاستيك إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبًا على الغلاف الجوي، وتدمر صحة الإنسان، كما يدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة.



