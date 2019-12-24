السلطات الليبية تلقي القبض على 3 مصريين.. تعرف على السبب

أعلنت السلطات الليبية القبض على 3 مصريين، مطلوبين على ذمة قضايا جنائية بمصر، تصل أحكامها إلى 5 أعوام.
وقال المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالمجتمع الليبي إن المتهمين متورطون في قضايا استحواذ وتجارة الأسلحة والضرب عمدًا والسطو المسلح ، حيث صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام.
وتابع المكتب أن إلقاء القبض عليهم جاء عقب مخاطبة السلطات المصرية لهم، عن وجود هؤلاء الأشخاص المطلوبين على الأراضي الليبية.
وأشار إلى أنه بعد التحري ودقة المعلومات، تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين، ولا يزال البحث جاريا عن المتهم الرابع.
وذكر المكتب أنه عقب الانتهاء من التحقيق معهم داخل الأراضي الليبية سيتم ترحيلهم إلى مصر، لمحاكمتهم.
وقال المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالمجتمع الليبي إن المتهمين متورطون في قضايا استحواذ وتجارة الأسلحة والضرب عمدًا والسطو المسلح ، حيث صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام.
وتابع المكتب أن إلقاء القبض عليهم جاء عقب مخاطبة السلطات المصرية لهم، عن وجود هؤلاء الأشخاص المطلوبين على الأراضي الليبية.
وأشار إلى أنه بعد التحري ودقة المعلومات، تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين، ولا يزال البحث جاريا عن المتهم الرابع.
وذكر المكتب أنه عقب الانتهاء من التحقيق معهم داخل الأراضي الليبية سيتم ترحيلهم إلى مصر، لمحاكمتهم.