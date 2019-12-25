٢٠١٩ عام الخير للإسماعيلية.. إقامة عشرات المشروعات الاستثمارية وتحقيق أرقام قياسية لعبور السفن.. وقناة السويس تسجل أعلى حمولة يومية في تاريخها بقيمة 5.5 مليون طن

مميش يعلن طرح إنتاج مشروع الاستزراع السمكي بأسعار مخفضة في منافذ التموين

قناة السويس تسجل أعلى حمولة يومية في تاريخها بقيمة 5.5 مليون طن

عبور حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن"

سوق الجمعة أحدث مشروعات التطوير بالإسماعيلية بتكلفة 17.5 مليون جنيه

وشهد المجرى الملاحي لقناة السويس، عبور أكبر حاملة طائرات فرنسية "شارل ديجول"، وذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة.





شهدت محافظة الإسماعيليةً خلال عام ٢٠١٩ انطلاق عدد من المشروعات القومية والاستثمارية وتحقيق أرقام قياسية لعبور السفن والحمولات، حيث حمل الخير للمدينة الهادئة.وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع خطة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية "2030"، من خلال الانتهاء من بعض المشروعات المقامة في القطاعين الشمالية والجنوبية للهيئة الاقتصادية، وكذلك التسويات وحل المشكلات وتشجيع المستثمرين في التوسع في استثماراتهم داخل أراضي المنطقة.ويهدف مشروع تطوير سوق الجمعة لمحو الوجه المظلم عن السوق القديمة بتطوير وتجهيز مقر جديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 17.5 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية.كما شهد الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس السابق، بحضور اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي، مراسم التوقيع على استلام المرحلة الثانية من المنطقة التوسعية لمنطقة تيدا بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، ويمثلها المهندس عبدالناصر الرفاعي، وشركة تيدا الصينية في مصر يمثلها ليو اي مين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر.كما شهدت حركة الملاحة، نهاية أبريل، عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم SPECTRUM OF THE SEAS.وسددت السفينة رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار، وقد أناب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة؛ الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، لاستقبال السفينة والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة.كما شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، التشغيل التجريبى، لأنفاق "تحيا مصر"، أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروعات القومية بالإسماعيلية.واستقبل الفريق مميش، اللواء رالف جروفر، كبير مسئولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة، والذي جاء خصيصا للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأمريكية بأمان، معربًا عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمنًا الجهد المبذول لتطوير المجرى الملاحي للقناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تضمن عبور سفن الأسطول العالمي بأمان تام.وتمت الموافقة على إنشاء أربعة مشروعات إستثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 6ر4 مليون دولار، حيث تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها تسعة آلاف و100 متر مربع.كما تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية بجامعة قناة السويس، التي تعد الأولى من نوعها في شرق الجمهورية (منطقة إقليم القناة وسيناء) بقوة 5 أَسِرَّة.كما تم اعتماد الموافقة النهائية على إقامة 26 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية، تصل جملة تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 144 مليون جنيه وتوفر نحو 1777 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتشمل مشروعات متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات وأجهزة منزلية وكهربائية ولوحات الجهد المنخفض والجهد المتوسط وتصنيع بلط وإنتاج الكواشف المعدنية ومستلزمات التعبئة والتغليف وتصنيع جميع أنواع البلاستيك والأحذية الجلدية والحلوى الجافة والشيكولاتة والمقرمشات ومنتجات الاسفنج الصناعى والمراتب.فيما شهدت قناة السويس عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ARINA أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها بترسانة "دايو"، عبرت السفينة التي ترفع علم بنما بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى إسبانيا.واستقبل الرصيف الجديد بالجهة الشرقية لميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول سفينة تحمل معدات ومكونات كوبري الفردان العائم الجديد للسكة الحديد، الذي يربط بين شرق وغرب قناة السويس، للعمل على رفع كفاءة الكوبرى القائم حاليا على قناة السويس بمنطقة الفردان بمحافظة الإسماعيلية.