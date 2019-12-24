التنمية المحلية تكشف آخر استعدادات استقبال الأمطار في المحافظات.. فيديو

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه هناك تنسيق مع المحافظات من خلال غرفة العمليات استعدادا لاستقبال الأمطار في مختلف المحافظات .





وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن تم وقف أعمال الصيد في البرلس لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وغلق شاطيء كليوباترا والغرام لارتفاع معدل الأمواج وسرعة الرياح.





وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: " غرفة العمليات أكدت على متابعة وحدات الصرف والبالوعات وانتشار عربات كسح المياه وإعادة تمركزها في المحافظات لاستيعاب عملية شفط المياة".



