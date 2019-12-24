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نفيسة هاشم: تقسيط قيمة التصالح في المخالفات لمدة 3 سنوات تسهيل كبير يشجع المواطن.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:33 م
قانون التصالح
قانون التصالح
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إبراهيم القادري
قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء، إن مدة استقبال طلبات التصالح تم مدها لأنها تنتهي طبقا لقانون 17/2019 يوم 8 يناير 2020 وقدم تم مد مدة استقبال الطلبات لمدة 6 شهور أخرى.

وأضافت "هاشم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن قانون التصالح لم يتقدم لأن هناك مشاكل في عدم اكتمال تشكيل اللجان بالإضافة إلى اللجان التي تحدد قيمة متر التصالح فابتالي المواطن لم يحصل على المعلومة التي سيتم التصالح بناء عليها.

وأوضحت " هاشم" أن الفترة الماضية كان بها مجموعة من العراقيل تعيق تقدم القانون في مدة 6 أشهر. 

وتابعت " هاشم" أن هناك تقرير السلامة الإنشائية للمبني وقمنا بتوسيع لجنة إعداد التقارير إلى استشارى كليات هندسة ومراكز بحثية هؤلاء سيقومون بإعداد تقرير السلامة الإنشائية طبقا للقواعد والمعايير وتقوم اللجنة بقبوله التي تقرر طلب التصالح هذا ييسر على المواطن طلب التصالح بالإضافة إلى أنه يخفض تكلفة طلب التصالح .

واستكملت "هاشم" أن القانون القديم كان يهتم بتجميل الوجه الخارجيه الآن لا يشترط تجميلها.
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