رجاء الجداوي تهزم تامر حبيب في الطاولة على الهواء

استضاف الفنان أشرف عبد الباقي، الفنانة رجاء الجداوي والسيناريست تامر حبيب، ببرنامج «قهوة أشرف»، المذاع على فضائية «الحياة».
وقامت الجداوي بتحدي حبيب في لعبة الطاولة، لتفوز عليه في النهاية، مؤكدة أنها محترفة لعبة الطاولة العادة، وذلك خلال حلقة اليوم من البرنامج، الذي يذاع كل ثلاثاء من الأسبوع.
ومن جابنه قال تامر حبيب أنه غير محترف في لعبة الطاولة ولكنه مجتهد ويحاول دائما تعلم الجديد.
وقامت الجداوي بتحدي حبيب في لعبة الطاولة، لتفوز عليه في النهاية، مؤكدة أنها محترفة لعبة الطاولة العادة، وذلك خلال حلقة اليوم من البرنامج، الذي يذاع كل ثلاثاء من الأسبوع.
ومن جابنه قال تامر حبيب أنه غير محترف في لعبة الطاولة ولكنه مجتهد ويحاول دائما تعلم الجديد.