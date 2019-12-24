AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رجاء الجداوي تهزم تامر حبيب في الطاولة على الهواء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:23 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
قسم التوك شو
استضاف الفنان أشرف عبد الباقي، الفنانة رجاء الجداوي والسيناريست تامر حبيب، ببرنامج «قهوة أشرف»، المذاع على فضائية «الحياة».

وقامت الجداوي بتحدي حبيب في لعبة الطاولة، لتفوز عليه في النهاية، مؤكدة أنها محترفة لعبة الطاولة العادة، وذلك خلال حلقة اليوم من البرنامج، الذي يذاع كل ثلاثاء من الأسبوع. 

ومن جابنه قال تامر حبيب أنه غير محترف في لعبة الطاولة ولكنه مجتهد ويحاول دائما تعلم الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف عبد المنعم يبدأ أولى حلقات برنامجه فى النور على CTV

بلعب شطرنج ودومينو.. صابرين: بحب طقوس القهوة البلدي وصوت زهر الطاولة.. فيديو

محمد نور لـ أشرف عبد الباقي: كنا بنيجي تحت بيتك ونحدف طوب.. فيديو

يارب أبقى محجبة .. شاهد| رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء

الهضبة يا ناس .. شاهد | نجلاء بدر مع عمرو دياب

ترشيحاتنا

بسبب دعم المتظاهرين .. نجاة فنان كوميدي عراقي من محاولة اغتيال.. فيديو

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

إيهاب فهمي يتغزل في زوجته بصورة جديدة ورسالة.. شاهد

كهربا يكشف عن الهدف الأغلى في تاريخه وفريقه المفضل

أغربها الخضار.. 5 أطعمة احذروا تناولها قبل النوم مباشرة.. تعرفوا عليها

رسميا.. البرلمان يقر مد تصالح مخالفات البناء لـ عام بتسهيلات واسعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا