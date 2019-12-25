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اقتصاد

المصرف المتحد: الحكومة تدعم صناعة الحديد لتوفير 30 ألف فرصة عمل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
كشميري
كشميري
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محمد يحيى
أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، أن الحكومة تصدت لممارسات زيادة الواردات الأجنبية، إذ دعمت صناعات الحديد والصلب باعتبارها أبرز القطاعات كثيفة العمالة والتي تصل لـ30 ألف فرصة عمل.

وأضافت في تصريحات لها أن وزارة الصناعة والتجارة فرضت رسوم حمائية على واردات الحديد لمدة 3 سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح و 16% لخاماته.

أوضحت " كمشيري" أن الحكومة من خلال خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% 2020 – 2021 لتصبح مصر من أسرع الاقتصاديات نموا بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن مصر تتصدر الدول العربية في انتاج الحديد الصلب إذ يصل الانتاج المصري لـ 3.7 مليون طن تليها المملكة العربية السعودية، ويدعم قطاع الحديد والصلب نمو عدد من القطاعات العقاري والصناعي والانتاجي. 

أوضحت أن جملة صادرات مصر من الحديد تراجعت في 8 الشهور الأولى من العام الجاري إذ وصلت لـ8.4 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والذي بلغ 12.7 مليار جنيه أي بمعدل 31%.
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