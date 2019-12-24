نشرة البرلمان.. "النواب" يقر 3 قوانين.. عبدالعال يهاجم الوزراء.. وثورة داخل النقل بسبب مسمار

يقدّم موقع "صدى البلد"، عدة خدمات لاطلاع قُرَّائه على كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار البرلمان على مدار يوم الثلاثاء 24 ديسمبر:
انتقادات في نقل النواب بسبب مسمار.. نائب يهاجم مسئولي السكة الحديد
شن النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هجوما شديدا علي مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث شهد الاجتماع ثورة نواب اللجنة على رؤساء الشركات وممثلى وزارة النقل، حينما علموا أنه يتم استيراد "مسمار" يستخدم فى مزلقانات السكة الحديد، بـ 4000 جنيه، فى حين أن تكلفته الفعلية فى مصر 700 جنيه.
الحكومة فين .. عبد العال يهاجم غياب الوزراء عن جلسة البرلمان
انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، غياب الوزراء عن الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات، قائلا:" فين الوزراء، مقاعدهم فاضية، عاوز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزراء وهى فاضية كده، علشان الرأي العام يعرف".
النواب يوافق على اتفاقية جديدة تتيح مبلغ 13 مليون دولار أمريكي لدعم التعليم الأساسي
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
رسميا.. البرلمان يقر مد تصالح مخالفات البناء لـ عام بتسهيلات واسعة
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال اليوم، الثلاثاء، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الكيانات الإرهابية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.
رسميا.. البرلمان يقر مشروع قانون الحفاظ على التراث المعماري
يستهدف مشروع القانون زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، إلى جانب السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
رفع جلسة النواب.. رفض مناقشة قوانين الزراعة ومنادي السيارات
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020، حيث شهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.
انتقادات في نقل النواب بسبب مسمار.. نائب يهاجم مسئولي السكة الحديد
شن النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هجوما شديدا علي مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث شهد الاجتماع ثورة نواب اللجنة على رؤساء الشركات وممثلى وزارة النقل، حينما علموا أنه يتم استيراد "مسمار" يستخدم فى مزلقانات السكة الحديد، بـ 4000 جنيه، فى حين أن تكلفته الفعلية فى مصر 700 جنيه.
الحكومة فين .. عبد العال يهاجم غياب الوزراء عن جلسة البرلمان
انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، غياب الوزراء عن الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات، قائلا:" فين الوزراء، مقاعدهم فاضية، عاوز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزراء وهى فاضية كده، علشان الرأي العام يعرف".
النواب يوافق على اتفاقية جديدة تتيح مبلغ 13 مليون دولار أمريكي لدعم التعليم الأساسي
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
رسميا.. البرلمان يقر مد تصالح مخالفات البناء لـ عام بتسهيلات واسعة
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال اليوم، الثلاثاء، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الكيانات الإرهابية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.
رسميا.. البرلمان يقر مشروع قانون الحفاظ على التراث المعماري
يستهدف مشروع القانون زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، إلى جانب السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
رفع جلسة النواب.. رفض مناقشة قوانين الزراعة ومنادي السيارات
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020، حيث شهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.