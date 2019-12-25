المديح النبوي يختتم احتفال الرفاعية بمولد "الحسين"

اختتم أبناء الطريقة الرفاعية، احتفالهم بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، مساء اليوم الثلاثاء، بالسرادق المقام بميدان الحسين، بحضور فضيلة الشيخ طارق يس الرفاعي، شيخ عموم السادة الرفاعية، والدكتور يحيى القويضى، المستشار العلمى للطريقة الرفاعية، ومحمود طارق يس الرفاعى نائب شيخ عموم السادة الرفاعية.



تضمن الاحتفال فى الليلة الأخيرة للمولد مجموعة من الإبتهالات الدينية والمديح النبوى لمداح الرسول "رمضان العوامى"، ثم أذكار وأوراد للطريقة الرفاعية، واختتم الاحتفال بتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم .



وحرص عدد كبير من أبناء الطريقة الرفاعية، على حضور الليلة الختامية للاحتفال بمولد سيد شباب أهل الجنة، حيث توافدوا إلى السرادق من مختلف محافظات مصر .