محاضرات وورش متنوعة بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذت الفنون التشكيلية بالفرع ورشة رسم عن أعياد رأس السنة بقصر ثقافة الأسمرات، بجانب ورشة حكى للأطفال، كما نفذ قصر ثقافة الريحاني ورشتي الأولى ورشة أشغال يدوية مختلفة لنادى المرأة لتطريز وتفصيل شال بمدرسة إسماعيل القباني، والثانية ورشة أشكال فخارية بالطين الأسواني بحضانة عالم سمسم.



عقدت مكتبة SoS حوار مفتوح حول كتاب (صناعة الحلويات) تأليف محمد ممتاز الجندي، والذي يتناول كيفية صناعة الحلويات منذ زمن الفراعنة واستخدام الأجهزة والمعدات وكيفية تطويرها.





أقامت مكتبة الأسرة الماظة ورشة عمل ورد من خامات البيئة، كما نفذت مكتبة دار الحرب الإلكترونية ورشة فنية عن إعداد بروفايل للعالم المصري الراحل أحمد زويل بمناسبة مرور ٢٠ عاما علي حصوله علي جائزة نوبل في الكمياء عام ١٩٩٩ وتضمن البروفايل نبذة مختصرة عن العالم الراحل نشأته ودراسته، وأهم اكتشافاته وذلك مع طلاب مدرسة السيدة عائشة الرسمية للغات، بينما نظم قصر ثقافة الوفاء والأمل معرض فنى لما تم تنفيذه خلال الشهر من ورش.



عقدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ندوة بعنوان "الصداقة"، تضمنت معنى الصداقة بأنها رابطة قوية بين شخصين يتبادلان الثقة والتعاون والمحبة والإخلاص، كما أن الصداقة الحقيقية تجعل الحياة جميلة فالصديق الوفي هو الذي يقدم لك النصيحة ويكن لك الحب ولن يخجل من مصارحتك بعيوبك لكي تقوم بإصلاحات، كما قدمت المكتبة محاضرة بعنوان "الإرهاب والمواطنة" للشيخ طارق عبد السميع، تناول فيها أن الإرهاب خطرا كبيرا عرضًا ضد السلم والأمن للدول، مثل خطف الطائرات واستهداف السفن البحرية واستخدام الأسلحة الكيميائية أو النووية ضد المدنيين واختطاف الأشخاص وغير ذلك من أشكال استهداف المدنيين، كما اختتمت المكتبة ورشة الفنون التشكيلية لتصميم بئر مياه باستخدام الكرتون وبذور المشمش.



ناقشت مكتبة طفل المعادى كتاب "عنكبوت الغار" تأليف أبو زياد محمد، تناولت قصة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة عندما اختبأ وصاحبه أبو بكر الصديق فى غار ثور ونسج العنكبوت خيوطه حتى لا يراهما كفار قريش، بجانب حكاية قصص سفروت يسمع الكلام والسمكة الحكيمة لأطفال حضانة جمعية طفل المعادى.



نظم بيت ثقافة نادى الطيران بمصر الجديدة نشاط لتنمية المهارات الإدراكية التعرف على وسائل المواصلات وإشارة المرور وألوانها.