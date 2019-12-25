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تعليم

كلية اللغة العربية بإيتاي البارود تعلن عن دورة تربية عسكرية للطلاب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
اللغة العربية بإيتاي
اللغة العربية بإيتاي البارود تعلن عن دورة تربية عسكرية
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محمد شحتة
قررت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بإيتاي البارود، عقد دورة للتربية العسكرية بمقر الكلية خلال إجازة نصف العام 2019- 2020.

ومن المقرر أن تعقد الدورة، في الفترة اعتبارًا من 25 يناير 2020، وحتى 6 فبراير 2020م ويبدأ التسجيل لأداء الدورة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس 9 يناير 2020.

ويقتصر أداء هذه الدورة على الخريجين وطلاب الفرقة النهائية فقط من أبناء الكلية.

وناشدت إدارة الكلية، الراغبين في أداء الدورة التوجه في الموعد المحدد للتسجيل في قسم شئون الطلاب بالكلية، مع إحضار المستندات التالية:
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- صورة كارنيه الطالب للعام الجامعي 2019/ 2020م أو إفادة للخريجين.
3- عدد (2) صورة شخصية حديثة 4×6
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