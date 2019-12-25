ثقافة المنيا تناقش المسرح بين الصورة والكلمة في أبو قرقاص

عقد قصر ثقافة أبوقرقاص وضمن نشاط نادى الأدب عقدت ندوة بعنوان "المسرح بين الصورة والكلمة وامتزاج بين الشعر والغناء" ألقاها الشاعر الكبير أشرف عتريس، والفنان الكبير أسامة طه، إدارتها الشاعرة شيرين عبد العزيز، بحضور كوكبة من الشعراء والمبدعين.





تناولا الحديث حول العرض المسرحي، حيث أنه لابد من نص، فهو القاعدة التي يقوم عليها مبنى هذا العرض مهما اختلف نوعه ومدرسته، كما أن النص هو همزة الوصل بين العرض كمكون بصري وبين المتفرج، فقد حدد تاريخ المسرح العلاقة بين المؤلف والمخرج، أو بين النص ، العرض والمتفرج على الشكل التالي، أن يكون النص والعرض خطابا ووسيلة توصيل أفكار المؤلف والمخرج للمتفرج، أي أن النص ومكونات فضاء العرض هما وسيط بين المؤلف والمخرج وبين المتفرج، فلا يمكن أن يبني أي مخرج مسرحي أيًا كان توجهه الإخراجي عرضه من دون فكرة ونص مكتوب.



