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برلمان

القوى العاملة بالبرلمان تناقش تعديلات الخدمة المدنية.. الأسبوع المقبل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
أعلن النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، الأسبوع المقبل، في حضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي لم يكن حاضرا في اجتماعات اللجنة أمس.

وأوضح شعبان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات تمس العديد من موظفي الدولة المخاطبون بالقانون، خاصة فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة

وكان من المقرر أن يتناول اجتماع اللجنة أمس، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و(60) نائبًا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من ذات القانون، واستكمال نظر مشروعي قانونين مقدمين من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".
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